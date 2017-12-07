Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106448
ALTIN
155.579
DOLAR
3.8601
STERLİN
5.1756
EURO
4.5517
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...

Erdoğan: "Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok"

Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'la görüşmesinin ardından Başbakan Çipras'la bir araya geldi.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:12
Erdoğan: "Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok"
banner10

Yunanistan'daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras'la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bardağın boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönelmeliyiz. Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'la görüşmesinin ardından Başbakan Çipras'la bir araya geldi.

"Artık bardağın dolu tarafına yönelmeliyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü tarafında gözümüz yok. Biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması hasabiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız ülkemizden ayrılmasaydı. Bu yanlışları artık tarihe bırakıyoruz. Yapabileceğimiz çok şeyler var. Söylem birliğini oluşturabilirsek bunları çözeriz. Geleceği artık çok sağlam zeminde inşa etmeliyiz."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuş dili UNESCO listesine girdi
Kuş dili UNESCO listesine girdi
"Büyü var" deyip eve girdiler, 20 bin lira alıp kaçtılar
"Büyü var" deyip eve girdiler, 20 bin lira alıp kaçtılar
Kılıçdaroğlu Londra'da Corbyn ile bir araya geldi...
Kılıçdaroğlu Londra'da Corbyn ile bir araya geldi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim