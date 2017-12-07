Erdoğan: "Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok"

Yunanistan'daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras'la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bardağın boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönelmeliyiz. Hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'la görüşmesinin ardından Başbakan Çipras'la bir araya geldi.

"Artık bardağın dolu tarafına yönelmeliyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü tarafında gözümüz yok. Biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması hasabiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız ülkemizden ayrılmasaydı. Bu yanlışları artık tarihe bırakıyoruz. Yapabileceğimiz çok şeyler var. Söylem birliğini oluşturabilirsek bunları çözeriz. Geleceği artık çok sağlam zeminde inşa etmeliyiz."