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Erdoğan, Hüseyin Gazi Mağarası için talimat verdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı mağaranın ziyarete açılması için talimat verdi. Ankara'nın Mamak ilçesindeki askeri bölgede kalan mağarayla ilgili konuşan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, "Burayı insanlarımız bilmiyor. Asıl oradaki hazineden kimsenin haberi yok. O yüzden orayı inanç turizmine açmamız gerekiyor" dedi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 13:44
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Erdoğan, Hüseyin Gazi Mağarası için talimat verdi!


Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, içinden su akan Hüseyin Gazi Mağarası'nın ziyarete açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini ve çalışmaların başladığını açıkladı.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyareti sırasında, askeri alanda bulunan Hüseyin Gazi Mağarası'nı da gündeme getirerek, ziyarete açılmasını talep etti. DHA'ya konuşan Vakıf Başkanı Ayyıldız, Hüseyin Gazi Türbesi ve hemen yanında cemevinin karşısındaki Hüseyin Gazi Dağı'nın altında Hüseyin Gazi Mağarası olduğunu söyledi.

'ÇALIŞIN, ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM'

Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem mağarada yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Bayağı büyük bir mağara ve içerisinde 8 ay boyunca çıkan su var. Burayı ziyarete gelen insanlar hem türbemizi hem de o mağarayı ziyaret etmek istiyorlar. Aynı Hacı Bektaş’taki delikli taş misali. Ancak orası askeri alanda kaldığı için ziyarete götüremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan buranın bize verilmesini, askeri bölgeden çıkarılmasını ve tel örgülerin açılmasını talep ettim. İnsanları oraya ziyarete götürmek istiyoruz. Bunun inanç turizmi, Hüseyin Gazi’ye olan saygımız ve Alevi toplumu açısından önemli olduğunu kendilerine anlattım. Sağ olsun burada Kültür Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızla durumu istişare etti, 'Çalışın, elimizden geleni yapalım' dedi. Onlar da bu konu hakkında bir çalışma başlattı" diye konuştu.

'İNANÇ TURİZMİNE AÇMAMIZ GEREK'

Vakıf Başkanı Ayyıldız, Hüseyin Gazi Mağarası'nın bilinmediğine de dikkat çekerek, "Burayı insanlarımız bilmiyor. Buraya gelen insanlar türbe ziyaretini yapıyor; ama asıl oradaki hazineden kimsenin haberi yok. O yüzden orayı inanç turizmine açmamız gerekiyor" dedi.

Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hüseyin Gazi’nin tarihini ve geçmişini anlattığını belirterek, "Cumhurbaşkanı ayrılırken de tekrar kendisine bir şeyler iletme şansım oldu. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, valilik koordinasyonunda Türkiye genelindeki tüm cemevleri, dernekler ve ziyaret yerleri gezilmiş. Buraların ihtiyaçlarını karşılamışlar ve karşılamaya devam ediyorlar. Devletten talepleri alınmış ve bunlar rapor haline getiriliyor. Yakında bunu da Cumhurbaşkanı'na sunacaklar. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanı'mıza, 'Sizden müjdeli haberler bekliyoruz' dedim. Kendisi de 'Arkadaşlar çalışıyor, ellerinden geleni yapacaklar' dedi" diye konuştu.

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