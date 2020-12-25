Erdoğan: İki ülkeden gelen aşılarla süreci başlatacağız

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Rusya'yla ilişkiler

Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım; Özü sözü bir, verdiği sözde duran.

İkili ilişkilerimizde bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

Koronavirüs aşısı

Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Yalnız ülkemin başkanıyım. Başta kendi danışmanlarım var. Sağlık Kurulum var. Bunun yanında da bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle ilk etapta Çin'den gelecek 50 milyon anlaşmamız var. Yalnız ilk 4,5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım.

Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda bu işin mütaasısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda hocalarımızın yaptıkları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa yol açmadan kimsenin de aslında virüsle savaşıyoruz aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz inşallah bununla birlikte bu koronovirüs belasına karşı mücadelemizi en başarılı şekilde verelim. İlk etapta Çin var aynı zamanda Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

Yılbaşı kutlaması

Pazartesi günü kabine toplantımız var. Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil.

Bizim için insanımızın hayatı herşeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı diyecekler. Buna fırsat veremeyiz. İstihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek.

İsrail'le ilişkiler

İsrail ile bizim istihbari ilişkilerimiz devam ediyor. En tepedeki kişilerle sıkıntı yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepedeki ile sıkıntılar olmasa ilişkiler çok farklı olabilirdi. Bir de İsrail'in Filistin politikası bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikasını kabul etmemiz mümkün değil. Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Malesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum."