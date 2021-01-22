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Erdoğan: İkinci parti aşı hafta sonuna kadar gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 13:19
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Erdoğan: İkinci parti aşı hafta sonuna kadar gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan : "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

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