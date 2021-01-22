Erdoğan: İkinci parti aşı hafta sonuna kadar gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.