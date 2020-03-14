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Erdoğan ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki ülke arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı belirtildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 16:08
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Erdoğan ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmış, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırılmıştır" denildi

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğanİlham Aliyev
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