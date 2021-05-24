Erdoğan ile Duda basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Az önce imzalanan belgeyle Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı Ankara’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dost, müttefik ve stratejik ortak Polonya ile ilişkilerin altı asır öncesine dayandığını kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda’nın ziyaretinin iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de 2017'de Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın davetine icabetle Polonya’yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Erdoğan, bu ziyaretinde Polonya’nın son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi bizzat görme imkânı bulduğunu aktararak, “Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum” dedi.

“TÜRKİYE POLONYA ARASINDAKİ GENİŞ İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARINI İSTİŞARE ETTİK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları görüşmeleri ardından imzalanan turizm, savunma sanayi, tarım ve spor alanlarındaki belgelerin iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyacağına olan inancını ifade etti.

Bugünkü görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye Polonya arasındaki geniş iş birliği imkânlarını istişare ettik. Mevcut ortak mekanizmaları daha etkili şekilde kullanmak konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. 2017 yılındaki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı ve bu hedef şu anda 6,5 milyar dolar civarında ve biz bu 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmini bugün yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.”

İkili ticaretin salgına rağmen 2020 yılında 6,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da bu rakamın 2 milyar doları aştığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rakamların da işaret ettiği üzere 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz bugüne kadar Polonya'da toplamda yaklaşık 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje üstlendiler. Firmalarımız Polonya'nın stratejik altyapı yatırımlarına katkı sunmaya devam edecektir. Aramızdaki ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi sadece ülkelerimizin değil bölgemizin de refahına hizmet edecektir” şekilde konuştu.