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Erdoğan ile Papa telefonda görüştü

Erdoğan ile Papa Franciscus, bugün akşam saatlerinde fikir teatisi amacıyla yaptıkları görüşmede, ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı son adımın endişe verici olduğunu belirtti.

07 Aralık 2017 Perşembe 21:53
Erdoğan ile Papa telefonda görüştü
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Papa Franciscus, bugün akşam saatlerinde fikir teatisi amacıyla yaptıkları görüşmede, ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı son adımın endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının şart olduğuna işaret etti.

Vicdan sahibi olan herkesin bu husustaki hassasiyetini hep birlikte ortaya koyması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'a, Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletti.

Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Kudüs konusunda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali anlamına gelecek girişimlere uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 günü İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi'ni düzenleyeceğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ve Vatikan arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.

ERDOĞAN, PUTİN’LE DE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştü.

Bu görüşmede de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı ele alındı.

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