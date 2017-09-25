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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

AA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erdoğan ile Putin, telefonla görüştü.

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:49
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları görüşmek üzere 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelecek.

AA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erdoğan ile Putin, telefonla görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne de değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.

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