Erdoğan'ın Başdanışmanı: "Eğitim arttıkça şiddetin kalitesi artıyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, "Eğitim arttıkça şiddetin kalitesi artıyor. Daha inceltilmiş bir şiddet var; kaşıyla, gözüyle, ekonomik olarak yapmak istediğini engelleyerek, kadının ruhsal özgürlüğünü sınırlayarak. Yani gören gözler için şiddet hep var sadece farklı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Türkiye’nin sürekli olarak devam eden ve en büyük toplumsal sorunlarından biri olan kadın şiddeti ile ilgili panel düzenledi. Gerçekleştirilen çalıştaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Özlem Zengin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, iş dünyasından kadınlar, şiddete maruz kalmış aileler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'Olay öncesi hukuksal düzenlemelere ihtiyaç var'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin Türkiye’de kadın şiddeti konusunda olay sonrası hukuki sürecin yeterli olduğundan, asıl çalışılması gereken konunun artık olay olmadan önceki aşamalar olması gerektiğini söyledi. Zengin, açıklamalarına şunları ekleyerek, “Türkiye’de kadın meselesi çok dinamik bir mesele. Devamlı değişen ve gelişen bir yapısı var. Kadın meselesinin Türkiye’de kesinlikle siyasi partiler açısından ortak bir mesele olduğunu düşünüyorum. Türkiye özellikle olay anı ve sonrasına dair hukuken çok yol aldı. Şu an gitmemiz gereken yol olay olmadan önceki aşama. Yani koruyucu hukuk dediğimiz aşama ile ilgili yol almamız gerekiyor. Olduktan sonra çözümler belli, asıl mesele öncesi. Bazen rakamlar üzerinden konuşuyoruz hep ‘şu kadar kadın şiddet gördü, şu kadarını engelledik’ gibi. Mesele sayının bin ya da 10 bin olması değil 1 kadın bile şiddete uğruyorsa hepimizin meselesidir” diye konuştu.

Bununla birlikte kadın şiddeti konusunda artık daha bilinçli bir yapıda olduklarından da bahseden Özlem Zengin, “Rakamlar bize aslında Türkiye’de şiddet konusunda bir artış olmadığını gösteriyor. Fakat bilinçli bir artış var ve bu artış şiddete uğradığını söylemeyi kolaylaştırdı. Bu zaten böyle de olmalıydı. Yapılan bir sürü araştırma eğitimli kadınların eğitimsiz kadınlar kadar şiddet gördüğünü gösteriyor. Fakat eğitimli kadınlar bunu maalesef söylemiyorlar. Eğitim arttıkça şiddetin kalitesi artıyor. Daha inceltilmiş bir şiddet var. Kaşıyla, gözüyle, ekonomik olarak yapmak istediğini engelleyerek, kadının ruhsal özgürlüğünü sınırlayarak. Yani gören gözler için şiddet hep var sadece farklı” dedi.

"Türkiye'nin en büyük meselesi enflasyon değil bozulmuş ahlaktır"

Çalıştayda şiddetin kurumsallaştığını dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Deniyor ki 'en büyük meselemiz enflasyon, büyüme' ben bunlara şahitlik ediyorum ve üzülüyorum. Bizim asıl meselemiz enflasyon değil ahlak, asıl meselemiz büyüme değil kalkınma. Bunları birbirine nasıl karıştırıyorsak şiddet meselesindeki birçok önemli parçayı da birbirine karıştırıyoruz. Türkiye'nin en önemli meselesi bence bozulan ahlak ve aynı zamanda kadın erkek arasındaki hatta en nihayetinde toplum içinde hiç bitmeyen çekişmedir. O yüzden kadına şiddet meselesini incelerken şiddetin Türkiye'nin hemen hemen her noktasında yaşandığını ifade etmeliyim. Bugün şiddet kurumsallaşmış durumda. Türkiye çocukların büyürken oldukça sık şekilde şiddete maruz kaldıkları veya şiddete şahit oldukları bir ülke. Dolayısıyla bugüne kadar şahit olduğumuz şiddetten daha büyük bir şiddete önümüzdeki yıllarda şahit olabilme korkusu içindeyim."