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Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkesinin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi. Yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusu dikkat çekti

30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37
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Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusu dikkat çekti

Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve sonrasında yaşanan bu dönemin Türkiye'ye bedelinin çok ağır olduğuna işaret ederek, "Rahmetli Menderes'in ve Özal'ın büyüklüğünü bugün çok daha iyi anladığımız vizyonlarıyla verdikleri mücadeleler maalesef ülkemizi ancak bir yere kadar getirebilmiştir. Bizim son 19 yılda Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada geliştirmek için gösterdiğimiz gayretlerin bu derece meşakkatli, bu derece maliyetli, dirençli olmasının gerisinde işte bu uzun gecikme vardır." dedi."Savunma sanayinde artık ihraca başladık"Bu geri kalmışlığın en tehlikeli sonuçlar verme potansiyeli olan kısmının da savunma sanayi tarafındaki zafiyet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı, bileğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu. Gerektiği kadar cephanemiz yoktu. İhtiyacımızı karşılayacak aracımız, gerecimiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemize vesile olması bakımından da hayırlı bir adım olmuştur. Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsiz... Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu, vermedi ve askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi artık bunları biz zaten kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi İHA'mız, SİHA'mız var, şimdi TİHA'mız da var. ve bunlarla birlikte bundan sonraki süreç savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, artık 'ne alırsın' diyeceğiz."

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