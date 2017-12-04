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Erdoğan: "İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır"

"Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil"

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:03
Erdoğan: "İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır"
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, , "İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında konuştu.

"Dün malvarlıklarını başka ülkelerine kaçırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm" diyen Erdoğan, "Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurtdışına parasını çıkarma hakkı vardır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz ki aynı şekilde devam etmektedir. İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Yerli ve yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil. Yatırım için yurtdışına kaynak götürene asla sözümüz yoktur. Benim söylediğim ülkemizin diğer saldırıların yanısıra ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde, işadamlarının yerli milli duruşu sergilemeleri gerektiğidir.

Ülkemizde geçmişte yoksulluğun gönüllerimizde yol açtığı yaralar her alan gibi engellilerimizi de etkilemiştir. Batı dahil olmak üzere engelliler bir yük olarak görülürken bize göre bir lütuf olarak görülmüştür. İyiliği gösterişe adaleti yollarda, sevgiyi sosyal medyada arayanlar medeniyetimizin derin sırrına eremezler.

Görememek, konuşamamak, yürüyememek algılayamamak asla bir eksiklik değildir. Her engelli doğuştan bir engelle doğmaz. Herkes doğuştan engelli olmaz, kimi ampute milli takımımızın kaptanı gibi terörle mücadelede kimi iş kazasında. Engelli kardeşlerimizin durumunu tıpkı düz ya da kıvırcık saçlı olmak gibi insani bir durum olarak kabul ettiğimizde diğer sorunlar da çözüm yoluna girer."

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