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Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:09
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Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı 3 saat sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"MİÇOTAKİS BENİM İÇİN ARTIK YOK"

(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum"

Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır.

TERÖR OPERASYONU SİNYALİ

Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız."

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir. Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

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