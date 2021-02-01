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Erdoğan Kabine toplantısına sürücüsüz otobüs ile gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gitti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:53
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Erdoğan Kabine toplantısına sürücüsüz otobüs ile gitti

Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Erdoğan, sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar için "Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar" ifadesini kullandı. 

Erdoğan, "Şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vs hiçbir şey söz konusu değil… Özellikle yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı gerek trafik sinyallerine karşı duyarlı… Bu tabi ülkemiz için gerçekten bir iftihar vesilesi" dedi. 

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