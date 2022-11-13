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Erdoğan: "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak"

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 17:24
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Erdoğan: "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak"



İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Patlama, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. 

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.  

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya girişine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 6, yaralı sayısının 53 olduğunu söyledi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da İstanbul'a gideceği öğrenildi. 

YAYIN YASAĞI

Ayrıca Sulh Ceza Hakimliğince patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. 

"KAN İHTİYACI YOK"

Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir" dedi.

Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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