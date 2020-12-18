Erdoğan: Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçedeki metro hattının önümüzdeki bahar aylarında açılmasının planlandığını söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan konu başlıkları şöyle:

İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.

Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Partilerinin içinde bu kadar tacizler tecavüzler oldu sesleri çıktı mı, çıkmadı. Ben sizin ciğerinizi biliyorum ciğerinizi. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz.

Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunun örneklerinden birisidir. Bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.