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Erdoğan: "Kemal'i kurban edecekler, yazık"

AK Parti'nin Kars'taki kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:31
Erdoğan: "Kemal'i kurban edecekler, yazık"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yurt dışı hesap iddiasını gündeme getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Sanıyorum CHP'de hiçbir zaman bitmeyen ve bu gidişle bitmeyecek olan adam harcama, adamın ayağını kaydırma oyununa bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler, yazık" dedi.

AK Parti'nin Kars'taki kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Kars, 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper etti.

'ÜLKEMİ MAHKUM EDEMEZLER'

  • Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi Corc'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.

  • ​Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da açılışını yaptığımız Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı, Londra’dan Pekin’e kesintisiz raylı taşımacılığa imkân sağlayan, devrim niteliğinde bir projedir.

'ÇORUM VE ÇORLU'YU AYIRAMIYOR'

  • Vaktinizi böyle çirkin iftiralarla israf etmekten dolayı özür diliyorum. Bir müddet önce ana muhalefetin başındaki zat, bir iddia ortaya attı. Görünüşte laflar çok büyük ama özünde tam bir komedi var. İşin komikliği daha ilk adımda başlıyor. Bu şahıs geçen haftaki grup konuşmasında bazı iddialara atıfta bulundu. "Çorum'da 17 Kasım'da bir konuşma yaptım" dedi, böyle bir konuşma bulunamadı. Beyfendi, 17 Kasım'da Çorum'a gitmemiş, Tekirdağ'a gitmiş. Demek Çorlu ile Çorum'u karıştırdı. Kendince siyasi hayatının en önemli açıklamasını yapıyor. Ama Çorum'la Çorlu'yu ayıracak durumda değil.

'CHP'DE ADAM HARCAMA BİTMEYECEK'

  • Benim bu zatı dinleyerek heba edecek vaktim olmadığı için kulağıma biraz geç ulaştı. "Benim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermedi" dedim. Belge dedikleri kağıdı gördükten sonra anladık ki birileri bunu tongaya düşürmüş. Sanıyorum CHP'de hiçbir zaman bitmeyen ve bu gidişle bitmeyecek olan adam harcama, adamın ayağını kaydırma oyununa bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler, yazık.

'BEN BU ZATA HADDİNİ BİLDİRİRİM'

  • E, hani Cumhurbaşkanı'nın yakınları vergi cennetlerine para gönderiyordu? Nerede bu paralar, nerede bunun belgeleri? Herkes olur olmaz konuşuyor. Artık ana hiyanet diyeceğim buna. Bunun başıysan iddianı ya ispatlayacaksın ya da bedelini ödeyeceksin. Meşhur bir şarkı vardı "Allah'ım neydi günahım" diye. Bu zatla muhattap olmak bana onu hatırlatıyor. Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun.

'CHP, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KUKLASI'

  • Bu zatın seviyesine düşmemek için çok gayret sarf ettim. Ana muhalefetin, alenen terör örgütlerinin kuklası, kumpasçıların ortağı haline dönüşmesi, en büyük talihsizliğimizdir.
  • Şu anda arkadaşlarımızla beraber 3 milyonluk dava açtık ve bu davalardan kazandıklarımızı da inşallah, tabii milyoner olacağız ya, biz hanımlar için onlara bir konaklama yurdu ve evi yapacağız.

'YURT İÇİNDEKİ BİR BANKADAN BAŞKA BİR BANKAYA YAPILAN HAVALE'

  • Bu zatın belge diye salladığı kağıtları görünce anladık ki bir şirket alışverişi için yapılan ödemelerin dekontlarını kendisine 'Cumhurbaşkanının yakınları yurt dışına para gönderiyor' diye yutturmuşlar. Hesap uzmanı ya, sevsinler senin gibi hesap uzmanını. Yani ortada yurt dışına gönderilen bir para falan yok. Halk Bankası ile Al Baraka arasındaki sadece bir alışverişin belgeleri var fakat bunun elindeki belgeler de sahte. Böyle bir hadise de mevcut değil. İnanın bana dünyanın en zor işi yok olan bir şeyi ispatlamaya çalışmak. Peki olan ne? Yurt içindeki bir bankadan, yine yurt içindeki bir başka bankaya yapılan havale.

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