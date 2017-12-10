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Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği kabul edilmeli"

Yunanistan basınına Atina ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Lozan Antlaşması, Azınlıklar ve Kıbrıs’la ilgili soruları yanıtladı.

10 Aralık 2017 Pazar 14:34
Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği kabul edilmeli"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin tanınmadığı bir durumda müzakelerin sonuçsuz kalacağını söyledi.

Yunanistan basınına Atina ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Lozan Antlaşması, Azınlıklar ve Kıbrıs’la ilgili soruları yanıtladı.

Demecinde Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe vurgu yapan Erdoğan; ‘Kıbrıs Türkleri eşsahip oldukları bu adada hiçbir zaman Rumların istediği gibi azınlık konumuna düşmeyecek. Zihniyet değiştirip, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmezlerse, çözüm için müzakereler hep sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Lozan Antlaşması tartışmasına ilişkin ise Erdoğan, ‘Türkiye, diğer tüm anlaşmalarda da olduğu gibi Lozan Antlaşması’na saygı göstermekte ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir… Dönemin şartlarını iyi analiz etmeli ve değişen koşullara adapte olmalıyız’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan demecinde Yunanistan’ı Batı Trakya’daki Müslüman azınlığa yaklaşım biçimi nedeniyle eleştirerek, Batı Trakya’daki Müslümanların ulusal kimliklerinin kabulünü ve eğitim haklarıyla dini özgürlüklerinin tanınmasını istedi.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 15:10
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