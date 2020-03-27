Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemleri açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede açıkladığı önlemler;

Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri, onlara saygısızlığın bahanesine dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor. Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. "

ERDOĞAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ MADDE MADDE SAYDI

Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığmız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.



1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır



2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışamaya geçilecektir



3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.



4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.



5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.



6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir



7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.



Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçilmiştir.



Ev ve iş yeri dahil her ortamda toplu ulaşımı zorunlu olmadıkça kullanmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliği artırmamız şarttır.



Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir.