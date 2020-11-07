Erdoğan: Kritik bir dönemeçten geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bölgemize ve dünyaya barış huzur adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini AK Parti'nin tüm kadroları yapıyor. Son iki yılda teşkilatlarımızın yaklaşık üçte ikisini yeni isimlerle güçlendirirken ahde vefayı da asla bırakmadık.''