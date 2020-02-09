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Erdoğan: Kudüs'ü tamamen gasp eden planı tanımıyoruz

Erdoğan, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barışı ve huzuru tehdit eden hayalden başka bir şey değildir. Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden planı tanımıyoruz." dedi.

09 Şubat 2020 Pazar 11:21
Erdoğan: Kudüs'ü tamamen gasp eden planı tanımıyoruz
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu üyeleri ve konferansın katılımcılarına hitaben yazılan mektupta, Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" başlıklı üçüncü konferansının, amacı doğrultusunda sonuç alınacak şekilde geçmesini temenni etti.

Öncelikle böyle bir dönemde bu konferansın düzenlenmesini anlamlı ve önemli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz.

Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Kudüs’ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKudüsGündemKıbrıs
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