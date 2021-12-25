Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''TEKNOFEST gençlik siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız, belediyeleriniz ne yaptı? Bunu bir anlatın. Hiçbir şey yok.

''ÇAREYİ OTEL LOBİLERİNDE BULUŞTUKLARI IMF KOMİSERLERİNDE ARADILAR''

Ağızlarını her açtıklarında bu ülkenin memurunu polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye güvenmek yerine gittiler çareyi otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar.

KILIÇDAROĞLU'NA: ÇILGINA DÖNDÜ, DAHA ÇOK ÇILGINA DÖNECEKSİN



Merkez Bankası bağımsız değil diyor bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre demek ki bağımsız. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medya ile paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok. TÜİK'e gitmek istedi kurum siz imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok dedi. Çılgına döndü, daha sen çok çılgına döneceksin. Çünkü dürüst değilsin sende etik diye bir şey yok.



4 YAŞINDAKİ ASİYE'YE PİTBULL SALDIRISI



4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yaptık. Bu düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu Gaziantep'ten Ömer Özkan Bey'in hastanesine Antalya Üniversitesi'ne naklettik orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz. Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz onu çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz.

''21. YÜZYILIN YÜKSELEN YILDIZI TÜRKİYE'DİR''

21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını Allah'ın izniyle hiç kimse engelleyemeyecektir.''

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Gaziantep'teki toplu açılış töreninde konuştu.

''BEYAZ TÜRKLER SAHİP ÇIKIN HAYVANLARINIZA''

Erdoğan burada yaptığı konuşmada ise özetle şu ifadelere yer verdi:



''Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler sahip çıkın hayvanlarınıza. Bu yavrumuz şu anda emin ellerde.

''KUR SPEKÜLASYONUNU BİR SAATTE ATIVERDİK''

Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı 84 milyonun hayatını olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz kurun seviyesini şartlar imkanlar belirler. Atalarımızın güzel bir lafı var dere yatağında akar. Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik."