Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni adımlarımız olacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Erdoğan: Türkiye zorlu bir dönemden geçiyor; ekonomik tetikçilik saldırısı altındayız
Erdoğan: Türkiye geçmişte yaşadığı darbelere rağmen tercihini demokrasiden yana kullanmıştır
Erdoğan: AK Parti olarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik; Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasadan yanadır
Erdoğan: Serbest piyasa ekonomisi dışına çıkmamak için mücadele veriyoruz
Erdoğan: Burada başka bir sorun var; eksiklerimiz yapısal sorunların ötesinde bir anlama sahip
Erdoğan: Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir; zor kararlar almaktan ve uygulamaktan çekinmiyoruz
Erdoğan: Döviz kurundaki dalgalanmayı önleyecek pek çok tedbiri hayata geçiriyoruz, yeni adımlarımız olacak
Erdoğan: İhracat ve ithalatla işi olmayanın dövizle yolu kesişmemelidir
Erdoğan: Kamuda araçlardan binalara geniş bir tasarrufa geçiyoruz
Erdoğan: Üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz
Erdoğan: Özel sektöre ait bankalar neye göre hareket ediyor; 50'lere varan faiz uygulaması var
Erdoğan: Faiz konusunda hassasiyetim değişmedi
Erdoğan: Faiz denen bu sömürü aracını kullanmaya asla vesile olamayız
Erdoğan'dan özel bankaların uyguladığı faize tepki: Yüzde 50 kâr eden var mı; bu ancak esrar-eroin tacirlerinde olur!
Erdoğan: Faiz ve enflasyon bir sebep-netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman, faiz sebeptir, enflasyon neticedir, tersinin diyorsan bu işi bilmiyorsun!
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Ben bugüne kadar tahmininin tuttuğunu görmedim!
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Faizi sen belirliyorsun, yanlış adım atıyorsun!
Erdoğan: Faiz ve enflasyonu bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok enflasyon sebeptir faiz neticedir diyorsan, bu işi bilmiyorsun arkadaş
Erdoğan: Ben teori konuşmuyorum, işin pratiğini yaşadım
Erdoğan: TÜSİAD faiz çok yüksek diyor, ben de diyorum, bu yüksek faizi düşürelim
Erdoğan: 5 milyon lira için özel bir banka yüzde 42 faiz isterse, ne yapacak o patron; ayakta durabilir mi?
Erdoğan: Biz bugüne kadar Türk Milleti'ne hep inandık; bugün en büyük gücümüz ülkemizin potansiyelidir
Erdoğan: Bu kriz bizim krizimiz değildir
Erdoğan: Bu manipülasyona sakın aldanmayın, bu süreç geçecek
Erdoğan: Eğer ahilik kurumu yaşasaydı bu zam yapanları falakaya yatırırlardı
Erdoğan: Dolar bahanesiyle, sattıkları ürünlere bire 3 bire 5 zam yapanlar iflah olmayacaklar
Erdoğan: Bankalar kredi faizlerin musluklarını kısarak yangının üzerine körükle giderlerse zararlı çıkarlar
Tasarruf mu? Katar emirlerinden birinin 400 milyon dolar bedelle satışa çıkan süper lüks uçağını Cumhurbaşkanlığı filosuna katmaya çalışarak mı tasarruf! Ha o zat hibe etmiş sonunda. Kara gözünüze kara karşınıza değil her halükarda. Çıkaracak bir yerlerden. Göreceğiz nereler verilecek Katar'lılara!
Faiz sebep enflasyon netice ise, sorarım size ve tezinizi savunan yağcılara: niye Dünya bunu akıl edip de 0 faiz deyip sıfır enflasyonu garantileniyor? Ve enflasyonu düşürmek için yeni ürün ve faha fazla üretim için canını yiyor?
Beni deli etme reyis, beni deli etme!