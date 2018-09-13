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Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni adımlarımız olacak"

Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Faizi sen belirliyorsun, yanlış adım atıyorsun!

13 Eylül 2018 Perşembe 12:22
Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni adımlarımız olacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Erdoğan: Türkiye zorlu bir dönemden geçiyor; ekonomik tetikçilik saldırısı altındayız

Erdoğan: Türkiye geçmişte yaşadığı darbelere rağmen tercihini demokrasiden yana kullanmıştır

Erdoğan: AK Parti olarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik; Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasadan yanadır

Erdoğan: Serbest piyasa ekonomisi dışına çıkmamak için mücadele veriyoruz

Erdoğan: Burada başka bir sorun var; eksiklerimiz yapısal sorunların ötesinde bir anlama sahip

Erdoğan: Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir; zor kararlar almaktan ve uygulamaktan çekinmiyoruz

Erdoğan: Döviz kurundaki dalgalanmayı önleyecek pek çok tedbiri hayata geçiriyoruz, yeni adımlarımız olacak

Erdoğan: İhracat ve ithalatla işi olmayanın dövizle yolu kesişmemelidir

Erdoğan: Kamuda araçlardan binalara geniş bir tasarrufa geçiyoruz

Erdoğan: Üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz

Erdoğan: Özel sektöre ait bankalar neye göre hareket ediyor; 50'lere varan faiz uygulaması var

Erdoğan: Faiz konusunda hassasiyetim değişmedi

Erdoğan: Faiz denen bu sömürü aracını kullanmaya asla vesile olamayız

Erdoğan'dan özel bankaların uyguladığı faize tepki: Yüzde 50 kâr eden var mı; bu ancak esrar-eroin tacirlerinde olur!

Erdoğan: Faiz ve enflasyon bir sebep-netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman, faiz sebeptir, enflasyon neticedir, tersinin diyorsan bu işi bilmiyorsun!

Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Ben bugüne kadar tahmininin tuttuğunu görmedim!

Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Faizi sen belirliyorsun, yanlış adım atıyorsun!

Erdoğan: Faiz ve enflasyonu bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok enflasyon sebeptir faiz neticedir diyorsan, bu işi bilmiyorsun arkadaş

Erdoğan: Ben teori konuşmuyorum, işin pratiğini yaşadım

Erdoğan: TÜSİAD faiz çok yüksek diyor, ben de diyorum, bu yüksek faizi düşürelim

Erdoğan: 5 milyon lira için özel bir banka yüzde 42 faiz isterse, ne yapacak o patron; ayakta durabilir mi?

Erdoğan: Biz bugüne kadar Türk Milleti'ne hep inandık; bugün en büyük gücümüz ülkemizin potansiyelidir

Erdoğan: Bu kriz bizim krizimiz değildir

Erdoğan: Bu manipülasyona sakın aldanmayın, bu süreç geçecek

Erdoğan: Eğer ahilik kurumu yaşasaydı bu zam yapanları falakaya yatırırlardı

Erdoğan: Dolar bahanesiyle, sattıkları ürünlere bire 3 bire 5 zam yapanlar iflah olmayacaklar

Erdoğan: Bankalar kredi faizlerin musluklarını kısarak yangının üzerine körükle giderlerse zararlı çıkarlar

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMerkez BankasıFaizDövizEkonomiHaber
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Doğru Söz 2018-09-13 16:09:28

Tasarruf mu? Katar emirlerinden birinin 400 milyon dolar bedelle satışa çıkan süper lüks uçağını Cumhurbaşkanlığı filosuna katmaya çalışarak mı tasarruf! Ha o zat hibe etmiş sonunda. Kara gözünüze kara karşınıza değil her halükarda. Çıkaracak bir yerlerden. Göreceğiz nereler verilecek Katar'lılara!

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Doğru Söz 2018-09-13 16:43:59

Faiz sebep enflasyon netice ise, sorarım size ve tezinizi savunan yağcılara: niye Dünya bunu akıl edip de 0 faiz deyip sıfır enflasyonu garantileniyor? Ve enflasyonu düşürmek için yeni ürün ve faha fazla üretim için canını yiyor?
Beni deli etme reyis, beni deli etme!

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