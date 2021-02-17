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Erdoğan: Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:22
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Erdoğan: Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı.

Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." dedi.
 

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