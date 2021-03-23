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Erdoğan-Merkel görüşmesi gerçekleşti

Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

23 Mart 2021 Salı 21:25
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Erdoğan-Merkel görüşmesi gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Angela Merkel’in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

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