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Erdoğan: Milletimiz destan yazdı

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı'' dedi.

15 Temmuz 2022 Cuma 19:18
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Erdoğan: Milletimiz destan yazdı
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Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü...

'da Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı''na düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı  ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı. Şimdi 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'la ilgili anlatılacak o kadar şey var ki, tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir.

İstanbul'da sel afetinde acaba sorumlular neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da. Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü 'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. 2023 imtihanını başarıyla vererek, bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz.''

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