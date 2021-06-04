Erdoğan, müjdeyi açıkladı

Türkiye’nin geçen yıl Karadeniz’de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası’nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bugün Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’nin ve MFA Kocayusuf Maske Fabrikası’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, şimdi de Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi’nin temelini atıyor. Erdoğan törende tüm Türkiye’nin merakla beklediği müjdeyi de açıkladı.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Filyos Limanı ile ilgili, “2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir.” ifadesini kullanarak, “Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.” dedi.

Erdoğan, “Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.” müjdesini verdi.