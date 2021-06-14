Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir" diye konuştu.

NATO ZİRVESİ

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık."

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık. NATO Zirvesi'nde gerek zirve hitabımızda gerek ikili görüşmelerimizde, PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik." dedi.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA SERGİLENMELİ

Erdoğan, "Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir." ifadelerini kullandı.

TERÖR MESELESİNDE ÇARPIK ANLAYIŞ

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır." dedi.

BİDEN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık."

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaynak ülkelere teslim ettiğimiz teröristlerin hiçbir tahkikata uğramadan serbestçe dolaşabilmesi, hatta kimi ülkelerde terör eylemi yapabilmesi büyük bir zafiyettir." şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, Yunanistan ile ilişkilere ilişkin, "Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık." diye konuştu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor."