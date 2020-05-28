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Erdoğan normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:21
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Erdoğan normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan nomalleşme sürecinde yeni kararları açıkladı.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

-Küresel sistemde Türkiye’nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık.

-Yarın Sancaktepe’de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız.

-Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.

-Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştır.

-65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü belli saatlerin istisna olması uygulaması devam edecektir.

-20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü.

-0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 arası sokağa çıkabilecek.

-Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. Restoran ve kafeler de 1 Haziran'da açılıyor.

-İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Son Güncelleme: 28.05.2020 20:24
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüs
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