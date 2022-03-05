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Erdoğan, Putin ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurdu.

05 Mart 2022 Cumartesi 12:12
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Erdoğan, Putin ile görüşecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.

ERDOĞAN, PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak.''

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ErdoğanPutin
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