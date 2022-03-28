Erdoğan: Putin ve Zelensky ile görüşmelerimiz olumlu ilerliyor

Kabine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda ekonomi, dış politika, Rusya ve Ukrayna Savaşı ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapacağı görüşmeyle ilgili konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TOPLANTI ÖNCESİ HEYETLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Ukrayna Rusya savaşında 2014'ten beri devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk. Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız.

Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Atreşkes ve narış müzakereleri yöneten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı öncesi heyetlerle kısa bir toplantı yapacağız.

"GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU İLERLİYOR"

Putin ve Zelensky ile temaslarımızın sürdüğünü belirtmek isterim. Dünya 5'ten büyüktür diyerek kürsel adalet sistemine olan tepkimizi dile getirirken de aynı düşüncedeydik. Derdimiz barış, huzur ve insan hayatına saygıydı."