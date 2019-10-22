Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’ndan açıklama yapıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

– 9 Ekim’de başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’de bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi daha önce ortaya koymuştuk.

– 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablusa olan bu bölgede tamamiyle bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

– 9 Ekim’den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.

– Bu gece saat 22 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci çok yakından takip ediliyor. Amerika’nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

– Harekatın amacı Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için ortam hazırlamaktır. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışacağız. Türkiye 8 yıldır taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz.

– Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir. Putin ile başta Fırat’ın doğusu olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz. Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütleri yoktur.

– Macron’dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Teröristlerin ona yaptığı teklifi dolaylı yoldan bize ulaştırmaya çalışıyor. Sürecin muhattabı Fransa değil. Kendine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde.

– Şu anda biz 8 yıldır Suriye’den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. AB verdiği sözü zaten tutmadı. Şu ana kadar uluslararası STK’lar aracılığıyla 3 milyar euro gibi bir rakam verildi. Aynı anda 4 milyon mülteciyi misafir eden bir ülke yok. Hani sizin insanlığınız? Bu iş lafla olmuyor.

– Terör devletinin kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim, Suriye’nin bölünmesine müsaade mi edelim. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ama diğerlerinin böyle bir durumu yok. Kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.

– 700-800 kadar bir çekilme söz konusu oldu. 1200 kadar bir çekilmenin de devam ettiği söyleniyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz.

– Rusya’nın mutabakatımızla ilgili yapmış olduğu açıklamalar olumlu. Sayın Putin’le ayrıca bunu masaya yatıracağız. Bu süreçte en batıdan en doğuya doğru bu bölgede Rusya ve rejimin ortaklaşa attığı bazı adımlar var. Bunları da masaya yatırmak süretiyle görüşmemizi sürdüreceğiz.

(BRT/TRT)