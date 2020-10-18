Erdoğan: “Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 51.75 oy ile kazanması nedeniyle sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.”