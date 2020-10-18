Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Erdoğan: “Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum”

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar’ın seçilmesi sebebiyle mesaj yayınlayarak “Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum” dedi.

18 Ekim 2020 Pazar 20:40
1256 Okunma
Erdoğan: “Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 51.75 oy ile kazanması nedeniyle sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ
Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim