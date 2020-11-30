Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Son toplantımızda yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine yaklaşması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında başka bir yol bulunmuyor. Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını bekliyorum.

- Gribin de artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü artırmıştır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de mutlaka kazanacaktır. Aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

"Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler"

- Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler.

Yeni tedbirler

- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

AVM'lerde HES kodu şartı

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

- Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.

- Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

- Aziz milletim, hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken, ülkemizin içinde ve dışında tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Lütfen kapalı mekan evleriniz neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi bırakın.

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