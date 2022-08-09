Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Enflasyon rakamları Temmuz’da yüzde 80’e dayanırken, gıda enflasyonu ise yüzde 94 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Türkiye tüm dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de fiyatlar artarken dünya gıda fiyatlarında gerileme yaşandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun Gıda Fiyat Endeksi Temmuz’da geriledi. Uluslararası piyasalarda yaygın olarak işlem gören gıda emtiasının aylık fiyat değişimlerini izleyen endeks Temmuz’da yüzde 8,6 düşüşle 140,9 puan oldu. Endeks Haziran’da 154,3 seviyesindeydi. Aylık düşüşe rağmen endeks Temmuz 2021’e göre yüzde 13,1 artış gösterdi. Aralıksız dört aydır düşüş eğiliminde olan endeks, Ekim 2008’den bu yana değerindeki en sert aylık düşüşe sahne oldu.

ERDOĞAN’DAN GIDA FİYATLARI İÇİN HAMLE

Enflasyonun dizginlenmesi için konut, otomobil ve gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları için birçok sert önlem getirildi. Özellikle kış ayları yaklaşırken gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmek için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni önlemlerin devreye alınacağını duyurdu. Son olarak gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında dün toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bir sunum yaptı. Sunumunda Kirişçi yeni bir tarımsal destek paketi açıklanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kirişçi'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinin tarımsal sulamayı olumsuz etkilediğini bildirmesi üzerine toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çağırıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ARAŞTIRMA TALEBİ

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdi. Toplantıda Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili de önemli bir talimat verdiği kaydedildi.

'KOOPERATİFLERDEKİ FİYATLARI İNDİRİN' TALİMATI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kâr amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.