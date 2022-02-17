Erdoğan talimatı verdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağa kaldırdığı AK Partili belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapılması yönünde talimat verirken "Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Unutulmamalıdır ki 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.

Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz.

Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini kullanıyorlar, hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. 2023 bir kader seçimidir. Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

ERDOĞAN'DAN SU FATURASI TALİMATI

Tüm AK Partili belediyelere bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımıza su parasında, İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Meclis'te ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Bunlar seçim öncesi 'suya indirim getireceğiz' dediler. Ağaları da Şanlıurfa'yı bize verin, biz de bundan böyle elektriği size bedava verelim dediler. Elektriğin kimde olduğundan haberi yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda... Bakanlık nerede? AK Parti iktidarında. Elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz. Seçim öncesi söz verdin, koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Meclis'te arkadaşlarımız bunların bu talebine evet demediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar. Bizimki lafta kalmaz. Tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz. Seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz, süratle arkadaşlarımız Meclis'lerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar.

"EKİPLERİMİZLE SIRTLARINIZA BİNECEĞİZ"

Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Her şey sırasıyla olacak, vakti zamanında yapılacak.

6 MUHALEFET PARTİSİNİN TOPLANTISI

Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var. Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok. Neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi herhalde HDP'yi niye almadınız ya onu da yanınıza alın. Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi, orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir.