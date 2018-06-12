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Erdoğan: "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TANAP tören alanına gelişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

12 Haziran 2018 Salı 20:43
Erdoğan: "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

Törene, Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı AleksandarVucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı RövnagAbdullayev, paydaş ülkelerin enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TANAP tören alanına gelişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Tören alanının girişinde yabancı ve Türk konukları, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler karşıladı.

Erdoğan, tören öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının yerlerini almalarının ardından başlayan törende davetlilere, TANAP'a ilişkin tanıtım filminin izletildi.

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"TANAP, ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİDİR"

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine "Bugün, bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." diyerek başladı.

Erdoğan, alandaki konuklara, "Siz dostlarımı, böylesine stratejik bir projenin açılışı vesilesiyle Eskişehir'de misafir etmekten şahsım ve milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde seslendi.

Bu devasa projenin, planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları gönülden kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkelerle şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.

Bu açıdan TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle İlham Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı, ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor."
 

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