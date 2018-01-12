Erdoğan tarih verdi: "Yardımcı doçentlik kaldırılıyor"

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü binasında 'Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mensubu ve mezunu olduğum Marmara Üniversitesi'nin 135. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üniversitemizin önünde çok büyük hedefler bulunduğunu biliyorum. Üniversiteye destek verdim, veriyorum. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi olma hedefine ulaşabilmesi, nitelikli insan kaynağı ile mümkündür.

​Türkiye'nin 15 yılda yaşadığı büyük dönüşümü görebileceğimiz alanlardan biri de yüksek öğretimimizdir.

Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. Dersaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en zeki, parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin olmuştur.

'DOKTORADAN SONRA KAZANAN DOÇENTLİĞE GİDECEK'

FETÖ geleceğimizi gasp etmiştir. Bu ümmeti parçalamıştır. Üniversite kapasitemizi talep eden herkesin gidebileceği bir düzeye ulaştırdık.

Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek.

YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz.

'BİLİM DEMEK ÖZGÜR BİR ZİHİN DEMEKTİR'

Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Kendisini bilime, öğrencilerine adayan bilim adamının elde edemeyeceği başarı yoktur.

Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur.

'MECZUPLUKLA MÜNBİTLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİYE DİKKAT ETMEK LAZIM'

Yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki, 'Tüm bilim insanları bizim istediğimiz gibi düşünecek veya hepsi böyle, haşa. Ben aklını ilmini bu tür adamların emrine kiraya verenler için bunu söylüyorum. Bundan çok çektik. Bizim isteğimiz, bilimin özünü oluşturan objektiflikten hakkaniyetten farklılıklara saygıdan uzaklaşılmasından hareket edilmesidir. Meczuplukla münbitlik arasındaki o ince çizgiye dikkat etmek lazımdır.

'CUMHURİYET TARİHİNDE BİLİMLE EN YAKINDAN İLGİLENEN CUMHURBAŞKANI'NIN ŞAHSIM OLDUĞUNU İDDİA EDİYORUM'

Cumhuriyet tarihinde bilimle, bilimsel çalışmalarla, araştırmayla, gelişmeyle en yakından ilgilenen Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ben şahsım olduğunu iddia ediyorum. Olmaya da devam edeceğim.

'AKADEMİDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM'