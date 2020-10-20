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Erdoğan: Tatar'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2020 Salı 20:05
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Erdoğan: Tatar'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Ersin Tatar’ı tebrik etti. Erdoğan ayrıca “Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Öncelikle KKTC'de yapılan seçimlerde seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMALARI

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor.

Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milettimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milettimiz için harcanacaktır. 

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm imkanlarımızla destek vereceğiz. Destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Milletin iradesinin üstünde bir irade, gücün üstünde bir güç tanımadım, bilmedim.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Düne kadar kimi parasına kimi silahına güvenerek efelik taslayan devletler artık sosyo-ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Küresel dengeler değişiyor. Türkiye hızla yükselen devletler arasında. Ancak bu tablo bazılarını rahatsız ediyor. Biz ülkemizde darbeler dönemi kapandıkça birileri bunlara imalarla cevap veriyor. Biz hukuka vurgu yaptıkça biz de onların son çırpınışlarını görüyoruz. 

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