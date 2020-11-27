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Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi.

27 Kasım 2020 Cuma 13:12
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Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- (Yeni tedbirler alınacak mı?) Bilim Kurulu her türlü hazırlığı yürütüyor. Maske, mesafe ve hijyen bizim için çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Vaka sayılarının artması, vefatın artması bu süreçteki üzüntü duyduğumuz tablodur.

- (Aşı çalışmaları) Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Aşı ithali noktasında görüşmeler var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Sağlık Bakanlığımızın Çin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler var. 

- (Varlık Fonu) Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Daha önce aldığımız kararları bundan sonraki süreçte devam ettiriyoruz. Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti atılan adımlardan bir tanesidir. Anlaşmalar imzalandı.

"Kanal İstanbul'un mimari ve teknik boyutu hazır"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel, bunlar var. Dikkat ederseniz, yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız altyapı, üstyapı olarak devam ediyor. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul.

Projenin mimari boyutu, teknik boyutları hazır. İşin ihale safhasına gelmiştir. Ulaştırma Bakanımızla Çevre ve Şehircilik Bakanımız birlikte yürütecek. İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.

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Recep Tayyip ErdoğanErdoğan
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