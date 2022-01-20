Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek

Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Erdoğan, Bukele'nin liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bukele'nin bugünkü ziyaretini "ezber bozan nitelikteki politikalarının bir yansıması" olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, Bukele'ye bir kez daha "hoş geldiniz" dedi.

Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde "El Turco" olarak tanınan Bukele'nin Türkiye'yi ziyaretinin ayrı bir anlam taşıdığının altını çizen Erdoğan, Bukele'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye-El Salvador ilişkilerinde ciddi bir ivme yakalandığını kaydetti.

Geçen yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışının bugün Dışişleri Bakanları tarafından yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de San Salvador Büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız ve bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim, süratle Sayın Başkan da bize en uygun yerde, büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız ve büyükelçiliğimizin açılışı sebebiyle de iade-i ziyaretimizi San Salvador'a gerçekleştireceğiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış, esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de inşallah 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."

Bugün imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasının bu bakımdan önemli bir araç olacağını vurgulayan Erdoğan, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının müzakerelerini de en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Bukele'nin El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürme vizyonunu desteklediklerini dile getiren Erdoğan, Bukele'ye, bu amaçla hayata geçirmeye planladığı tüm yatırımlara Türk firmalarının altyapı ve üstyapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

"MİSYON SAYIMIZ 17'YE YÜKSELDİ"

Türkiye'nin, El Salvador'un kalkınma projelerine desteğini devam ettireceğinin altını çizen Erdoğan, TİKA'nın geçen yıl salgın döneminde El Salvador'daki bir çocuk hastanesine malzeme ve ultrason cihazı gibi teknik ekipman yardımında bulunduğunu hatırlattı.

TİKA'nın, El Salvador makamlarının öncelikleri doğrultusunda sağlıktan eğitim ve tarıma kadar birçok alanda desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Orta Amerika özelinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor. 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayımız, bugün 17'ye yükselmiş durumdadır. Bu vesileyle El Salvador'un birçok Orta Amerika ülkesiyle birlikte geçen yıl kutladığı 200'üncü bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul'da Türkiye'nin El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerine, tarihine ışık tutacak önemli bir sergiyi açacaklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimine büyük katkı sağlayan Bukele'ye teşekkür etti.

Erdoğan, toplantıda alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"BÜYÜKELÇİLİK BİNASINI HAZIRLAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

El Salvador ile yapılan anlaşmalar ve iş birliğinin önemine ilişkin soru üzerine Erdoğan, bugün imzalanan 6 anlaşmanın önemi hakkında bilgi verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ve diplomasi akademileri arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalandığını aktaran Erdoğan, protokol alanında işbirliği mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile El Salvador Dışişleri Bakanlığı arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ile deniz hukuku alanında iş birliği protokolü ve TİKA ile El Salvador hükümeti arasında mutabakat zaptının imzalandığını belirtti.

Erdoğan, El Salvador ile Ankara Üniversitesi arasında yapılacak iş birliğinin gençler için ciddi bir sıçrama alanı olarak görülebileceğini vurguladı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret edeceğini bildiren Erdoğan, ziyaretin Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki çalışmalarının yerinde görülmesi ve atılacak müşterek adımlar açısından ele alınmasının önemine işaret etti.

Erdoğan, imzalanan 6 anlaşmayı önemsediklerinin altını çizerek, "En uygun yerde Dışişleri Bakanlığımıza büyükelçilik binasını hazırlayacaklar. Biz de orayı kiralamak suretiyle en yakın zamanda El Salvador'a iade-i ziyaret gerçekleştireceğiz. Böylece iş adamlarımızın da orada çok daha aktif bir duruma gelmesini temin edeceğiz." diye konuştu.

"TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE SAYIN PUTİN İLE ZELENSKİ'Yİ BİR ARAYA GETİREBİLMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmazlık ve gelecek günlerde kendisinin Ukrayna'ya ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Türkiye ziyaretinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz.

Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."