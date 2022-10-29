Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Girne'de polis operasyonu!
Girne'de polis operasyonu!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
banner107

Erdoğan, Togg aracını test etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü gezdikten sonra Togg aracını test etti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 19:37
22 Okunma
Erdoğan, Togg aracını test etti



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli TOGG’a dua ederek bindi!
Devlet Bahçeli TOGG’a dua ederek bindi!
17 yaşında kurduğu hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek
17 yaşında kurduğu hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek
Togg'da seri üretim başlıyor
Togg'da seri üretim başlıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim