Erdoğan: Torunlarıma aslan hediye etmek istedim, Berat Bey "Tehlikeli olur" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 gün süren Afrika ziyaretinde kendisine hediye edilen 3 yavru aslanı torununa hediye etmek istedi. Ancak damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "tehlikeli" olabileceğini belirterek aslanları kabul etmedi. Aslanların da Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

Afrika dönüşü SuperHaber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Er'in sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İkisi birer yaşında. Onların biri dişi biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e bir sor bakalım dedim. Torun önce "hayır" diyordu, sonra "getirin" falan demeye başladı.

Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede arslanlar! Gaziantep’e gönderilecek...

Gaziantep Belediye Başkanlığının çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanımı aradım söyledim, bilahare haber gönderdi bize, çok da iddialı konuştu.

“Ben elemanlarımı göndereyim. Direk oradan alsınlar. Gaziaantep’e getirsinler” dedi.

İnşallah üç arslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek."