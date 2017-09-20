Erdoğan: "Trump Washington Büyükelçiliği önünde yaşananlarla ilgili 'Üzgünüm' dedi"

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında Washington Büyükelçiliği önünde korumaları ve protestocular arasında yaşanan olaylarla ilgili Trump'ın geçen hafta kendisini aradığını ve üzgün olduğunu söylediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, PBS kanalında yayınlanan ‘News Hour' programının yapımcısı Judy Woodruff'a mülakat verdi.

ABD'de, geçen mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu konuda üzgün olduğunu anlattı.

Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisini aradığını, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtti.

​‘AMERİKAN POLİSİ MÜDAHALEDE YETERSİZ KALDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezidans önündeki göstericilerin bu bölgede toplanan Türklere bağırıp hakaretler ettiğini ve Amerikan polisinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı.

Bölgede toplanan PKK ve FETÖ teröristlerinin, kendisinin aracına fazlasıyla yaklaştığını bildiren Erdoğan, Washington DC polisinin kendisini ve çevresini korumakla görevli olmasına rağmen bunu yapmakta başarısız olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine kendi korumalarının devreye girdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi güvenliğinin tamamen sağlandığından emin olmak için korumalarının çaba gösterdiğini kaydetti.

"Sayın Trump'la perşembe günü bu konuları samimi bir şekilde konuşacağız" diyen Erdoğan, adaletin en kısa sürede yerine gelmesini beklediğini vurguladı.

‘TRUMP, ÇAĞLAYAN İLE İLGİLİ ÜZGÜNÜM DEDİ'

Öte yandan Erdoğan, Zafer Çağlayan'ın ABD'de Rıza Sarraf davasına sanık olarak eklenmesiyle ilgili, "Astana'da iken Sayın Trump beni aradı ve ben tabi başka konular zannettim meğer bu konular ile ilgili imiş. Ben görüşmüştüm ben ilgileneceğim demişti. Bu görüşmemizde üzgünüm dedi" ifadelerini kullanmıştı.