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Erdoğan: "Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz"

14 Mayıs 2021 Cuma 14:33
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Erdoğan: "Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor."

"Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz." diyen Erdoğan ilgili şunları kaydetti: 

"Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur. İsrail'in döktüğü kanlara, yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. (İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanFilistinİsrailKudüs
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