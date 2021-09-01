Erdoğan: Türk ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendiren Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21.7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz." dedi.

İhracattaki artışa dikkat çeken Erdoğan, "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Subay ve astsubayları en donanımlı şekilde yetiştiren ailelere, anne babalara, hocalara, komutanlara teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler, ne güzel anneler, babalarsınız. Şurada bulunan evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz, ne kadar gururlansanız azdır. Bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve Akdeniz'de, Muğla, Antalya'da yaşadık. Az önce İçişleri Bakanı'm da söyledi. Evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı, Sahil Güvenliğin, Jandarmanın, Kara Kuvvetlerinin helikopterleriyle anneleri, babaları, çocukları hele hele sepetin içerisinden yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar, korkuyu korkutuyorlar. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da bu fedakarlıklarla netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da, Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de. Orada da bütün fedakarlıklarını ortaya koyarak Arhavi'den Rize merkeze kadar orada da büyük başarılara kendi imzalarını attılar. Ne kadar iftihar etsek az. Sizler de evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz az."

Erdoğan, kadrosuna katılan 3 bin 213 yeni personelle Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatının asayişten teröre, düzensiz göçle mücadeleden milletin huzur ve emniyetinin teminine kadar her alanda daha da güçlendiğini dile getirdi.