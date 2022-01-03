Erdoğan: Türk ekonomisine kontak kapattırmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur

2021 toplam ihracatımız geçen yılan göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekorduk.''