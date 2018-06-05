Erdoğan: "Türkiye ekonomisi dünyada bir numara"

Türkiye'nin geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara" dedi.

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Selvi: Demek ki Erdoğan durumu ciddi görüyor

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi üzerinden rakibi Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan, "Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var" dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 'terörist' diyen Erdoğan, muhalefetin Demirtaş'a desteğine de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekonomi diyorlar ya, Türkiye'yi her yıl en az yüde 5.7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız.

'SİZİN OTOMOBİLE FALAN KAFANIZ BASMAZ'

​AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını.

24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?

Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var.

Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor, anlamıyor bunlar ya. Bula bula birbirlerini buldular, al birini, vur öbürüne. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'yla birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

'BENİM GELİP BURADA TOP OYNAYACAK HALİM YOK'

Türkiye büyüdükçe tüm şehirlerimiz hakkını aldı. Sakarya'ya 6 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Muharrem de duysun, Bay Kemal de duysun. 21 katrilyon liralık yatırım yaptık. Ama onlara kalsa tarımda bir şey yapmadık, geliyoruz oraya. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni hayata geçiriyoruz.

28 bin kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu, beğendiniz mi? Ama çıkamadınız, benim gelip burada top oynayacak halim yok.

Eski stadın yerini inşallah Millet Bahçesi yapıyoruz. TOKİ orayla ilgili bir satış ahdi yapmış, TOKİ ile konuştum inşallah orayı millet bahçesi yapıyoruz. Çoluk çocuk oraya gidin, hep birlikte çimlerde yuvarlanın. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa, bizim de Sakarya millet bahçemiz var.

'YAPIYORUZ DA YAPIYORUZ'

Sakarya'ya 2002'ye kadar ne yapmışlar biliyor musun? 133 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 268 kilometre daha ekledik. Düşünebiliyor musunuz? 79 senede ne yapılmış? Biz 16 senede ne yapmışız? Yapıyoruz da yapıyoruz.

Bazı cumhurbaşkanı adayları sistemi yanlış anlamış. Kral olacak sanıyorlar. Ali kıran baş kesen kesildiler. 'Gel bakalım Muharrem' diye Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı kişinin Afrin kahramanı Temel Paşa ile söylediklerini duydunuz mu? Sen kimsin ya? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen o apoletleri ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksınız?

'TEMEL PAŞA BENİ ALKIŞLAMIŞ, BEN BAŞKOMUTANIM'

Benim 53 Kürt kardeşimin ölümü ile ilişkili kişi cumhurbaşkanı adayı. Muharrem efendi de onu ziyaret ediyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kürt kardeşim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler, oradan oy devşiririm sanıyorlar, devşiremeyeceksin. Benim halkım türbe ziyareti gibi onu ziyaret edene cezayı sandıkta kesecektir.

Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır. Beni alkışlamış, ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun, çırak bile değilsin. Erdoğan Anayasa'ya göre zaten başkomutan. Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar bunu yargı.

'PROMPTERİN DERSİNİ VERİRİM SANA'