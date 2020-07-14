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Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır." dedi.

14 Temmuz 2020 Salı 19:58
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Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili,  "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kültürel miras vasfını ecdadın yaptığı gibi koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız."

Erdoğan, "Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerin altında yatan yüzlerce milyon ecdada, üstündeki 83 milyona sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şunları söyledi:

"Biz, milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece (15 Temmuz) darbeyi ve darbecileri bitirdik."

"Azerbaycan'a karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırılarıyla çatışmaya dönüşmesinden endişeliyiz." diye konuştu

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