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Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti olarak ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." diye konuştu.

01 Eylül 2020 Salı 09:01
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Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda “2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı”na katıldı.

 "Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz." diyen Erdoğan, "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İNSANIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMADIK"

"Giresun'a ve Giresunlu kardeşlerimize, geçen hafta yaşadıkları sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun demek için geldik. 

Afetten en fazla etkilenen Dereli ilçemizde, hem zararın boyutlarını yerinde tespit ettik hem de Giresunlu kardeşlerimizin sıkıntısını hafifletmek için aldığımız kararları milletimizle paylaştık.

Hamdolsun vatandaşımıza 'devlet nerede' sorusunu sordurmadık.

İnsanımızı asla yalnız bırakmadık.

En kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız.

Alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.

"AKDENİZ'DEN DE KARADENİZ'DEKİ GİBİ GÜZEL HABERLER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Balıkçılarımız bu geceden itibaren 'vira bismillah' diyerek denize açılacak.

Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum.

Hamdolsun bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz.

Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, suların sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir.

Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir rezervin parçası olduğuna inanıyoruz. Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

"AKDENİZ VE EGE'DE KORSANLIĞA, HAYDUTLUĞA ASLA EYVALLAH ETMEYİZ"

Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız.

Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

BALIKÇILARA OTOKONTROL ÇAĞRISI

Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik.

Yeni sezonda denizdeki denetimlerde insansız hava araçlarından da faydalanacağız.

Denizdeki ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inanıyorum.

Hiçbir kanun sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol kadar etkili olmaz."

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDoğu Akdeniz
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