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Erdoğan: Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın politika faizini 4,75 puan artırmasına ilişkin, ''Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye'yi kur, faiz sarmalından çıkarmak gerekiyor'' dedi. Erdoğan, hukuk ve ekonomide yeni reform düzenlemelerinin en kısa zamanda Meclis'te olacağını da söyledi.

20 Kasım 2020 Cuma 11:38
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Erdoğan: Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: 

''Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimi aksatmamaya çalışıyoruz. Şartları en kısa sürede değerlendirerek, salgını fırsata çevirme konusunda kararlıyız. 

Salgının ikinci dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu dönemde, biz nispeten daha iyiyiz. Salgınla ilgili Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda gereken adımları atıyoruz. 

Salgının neden olduğu sorunları ve ekonomiye yaşattığı sorunları dayanışma ile aşabiliriz. 

Temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin alt yapısını güçlendirdik. Ekonomide ve hukukta ülkemizi yeniden bir yükselişe sokma gayretinin içindeyiz.

Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. 

MB'NİN FAİZİ ARTIRMA KARARI

Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye'yi kur, faiz sarmalından çıkarmak gerekiyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yastık altı neyimiz varsa bunları kayıt altına almamız yeni bir ufuk sağlayacaktır. 

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir.

Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.

Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız.

Yatırımcının  güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız. Bunun için de gerekeni yapacağız. Yeni dönemin fırsatlarını değerlendirmek için üretim odaklı kuruluşları ihtiyaca cevap verecek hale getireceğiz. 

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